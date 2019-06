Lombardia maltempo 40 mln è la stima dei danni

E' scaduto mercoledì 19 Giugno, il termine per la richiesta danni

Permangono critiche solo alcune situazioni: in Valsassina e Valvarrone, in provincia di Lecco, nel Comune di Premana, restano evacuate 50 persone e in quello di Primaluna sono terminate le operazioni dei volontari di Citta' Metropolitana; il bybass del Gallivaggio, ancora inutilizzabile ma strategico nel caso di riattivazione della frana del Ruinon, in provincia di Sondrio; la Bassa Valcamonica in provincia di Brescia.

Questi i tre punti sensibili, a una settimana dal maltempo che ha flagellato la Lombardia provocando danni e distruzione in quattro province. Lo evidenzia la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività e' coordinata dall'assessore di Regione Lombardia Foroni.



E' iniziata la stagione dei temporali, la cui intensità, soprattutto negli ultimi anni, e' sempre piu' difficile da predire. La Regione, attraverso la Sala operativa, è sempre focalizzata sugli avvisi di criticità, cosi' come i Comuni che, una volta allertati, sanno come intervenire, non appena ricevono gli allarmi, disponendo di forze sia interne che esterne, come le colonne mobili provinciali.



Sono 24.000 i volontari della Protezione civile e sono sufficienti a garantire simultaneità immediata in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipo. Conclude l'assesore Foroni