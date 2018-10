Maltempo, cade albero agricoltore ferito

Stalle e serre distrutte allagati i campi

Stalle e abitazioni scoperchiate, serre distrutte, allagamenti e un agricoltore ferito da una pianta che gli è caduta addosso: è pesante la conta dei danni provocati dal forte vento e dalla pioggia battente che hanno colpito la Lombardia. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti regionale sugli effetti del maltempo che ha flagellato la regione nelle ultime ore. Particolarmente critica la situazione nella Bergamasca che, dopo la frana in Val di Scalve, ha dovuto fare i conti con tempeste di vento che hanno interessato diverse aree della provincia.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su un’ampia striscia di territorio tra Casirate (Bergamo) e Rivolta d’Adda (Cremona), sradicando alberi e danneggiando aziende agricole e coltivazioni, oltre a numerose residenze private. Un coltivatore di Casirate (BG) è stato travolto da una pianta strappata dal vento mentre si trovava nei campi.

Un’altra tromba d’aria – spiega la Coldiretti regionale – si è portata via il tetto di una cascina a Canonica (Bergamo), allagando anche l’abitazione, che si trova proprio alla confluenza di Adda e Brembo dove i livelli dei due fiumi sono sorvegliati speciali. Danni per l’azione combinata di vento e pioggia si sono registrati nel Bergamasco anche a Fara Gera d’Adda, dove il crollo di un cascinale ha distrutto un trattore e un’automobile, a Isola di Fronda dove hanno ceduto depositi di fieno e una stalla è rimasta isolata e a Vigolo, dove è stato distrutto un impianto di luppolo appena realizzato. Serre sono state abbattute dal maltempo a San Paolo d’Argon.

Duecento ettari di campi, 80 dei quali coltivati a cereali, sono stati completamente sommersi dall’esondazione del Chiese ad Asola, in provincia di Mantova, ma allagamenti si registrano in numerose zone del Bresciano, in particolare tra i comuni di Gardone Val Trompia e Marcheno per l’uscita dagli argini del Mella, ma anche a Tremosine, Iseo e Manerbio. Chiuse numerose strade con difficoltà nei collegamenti in Valtellina e con pascoli e terreni allagati.

In un allevamento di polli nel Meratese (Lecco) il vento ha divelto i finestroni solo il pronto intervento degli agricoltori ha salvato gli animali dall’annegamento. Il Basso Lecchese è stato investito in pieno dal maltempo, ma non sono mancati danni ingenti anche nell’Alto Lago e nel Comasco. “Un autentico fortunale”, commenta Roberto Magni, floricoltore lecchese, a proposito della tempesta che ha colpito in particolare i vivai e le colture ortoflorovivaistiche. Ad Abbadia Lariana sono andati distrutti anche alcuni vigneti.

Diversi imprenditori con trattori si sono messi a disposizione delle autorità comunali e della Protezione civile su tutto il territorio lombardo per spostare i tronchi dalle carreggiate.

Intanto, il livello idrometrico del fiume Po è già salito di 5 metri nelle ultime 48 ore per effetto delle intense precipitazioni. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 30 ottobre al Ponte della Becca (Pavia) dove il livello del grande fiume è passato da -2,61 a +2,41 metri sopra lo zero idrometrico.

(30/10/2018)