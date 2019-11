Maltempo: crolla un viadotto sull’autostrada A6

Autostrade: cede sulla A6 un viadotto. Al momento non si segnalano persone e mezzi coinvolti

Persone disperse per la piena della Bormida in provincia di Alessandria, più di 1000 persone isolate in Valle d'Aosta per le valanghe che hanno portato alla chiusura di alcuni tratti di strade principali; fiumi in stato di allarme in Piemonte mentre il Po si estende sui Murazzi a Torino; ancora disagi nel Savonese..https://www.meteogiuliacci.it/cronaca/maltempo-crolla-un-viadotto-sull%E2%80%99autostrada-a6-incubo-ponte-morandi