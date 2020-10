Maltempo, diversi interventi del Soccorso Alpino Piemontese

Dalla scorsa notte diverse stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono state coinvolte in attività di Protezione Civile nelle zone più colpite dalle precipitazioni.

Le attività che i tecnici stanno eseguendo vanno dal presidio dell'alveo di fiumi e torrenti in piena alla perlustrazione del territorio per raggiungere borgate e frazioni isolate a cui consegnare beni di prima necessità.

Al momento sono impegnate le stazioni di Ornavasso (Vb), Alagna Valsesia e Borgosesia (Vc), Limone Piemonte (Cn), la stazione di Cuneo impegnata a Valdieri (Cn) e le stazioni di Chiusa Pesio e Mondovì impegnate a Frabosa Soprana (Cn). Le squadre di soccorritori speleologici sono impegnate nel comune di Garessio (Cn).

Dalla Valle Gesso (Cn), le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno operando alle Terme di Valdieri dove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell'abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi 7 persone che si trovavano nelle case isolate. Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale che si presenta in condizioni pessime per fango e detriti provocati dalle abbondanti piogge. In mattinata è stato evacuato con l'eliambulanza 118 un guardiapesca che si trovava bloccato al Lago delle Rovine.

Inoltre, in mattinata un albergatore ha denunciato il mancato rientro per una comitiva di escursionisti tedeschi partiti alcuni giorni fa per un trekking. Da programma, questa mattina avrebbero dovuto chiamare l'albergatore per essere prelevati alle Terme di Valdieri, in discesa da uno dei rifugi a monte. Al momento non hanno dato notizie di sé e le condizioni di forte vento non rendono possibile un sorvolo in elicottero alle alte quote. Infine, anche la frazione di San Giacomo di Entracque è isolata. Una squadra si sta portando in loco per valutare come evacuare gli abitanti.

Sono proseguiti per tutta la mattina gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali di questi giorni. La Delegazione biellese è stata mobilitata dal sindaco di Andorno Micca (Bi) per operazioni di Protezione Civile ed è intervenuta nel Comune di Piedicavallo (Bi) per un malore in un'abitazione situata in zona disagiata.

La Delegazione Canavesana è stata chiamata all'Alpe Molinetto, comune di Sparone (To), a supporto di un pastore con le pecore discesa dagli alpeggi estivi.

In Valsesia le locali stazioni di Soccorso alpino, dopo Borgosesia e Alagna, sono stati chiamati dal sindaco di Cervatto (Vc) per verificare le condizioni degli abitanti nelle borgate alte del paese, isolate a causa di frane e smottamenti.

Infine, in Provincia di Verbania, i tecnici sono intervenuti nel comune di Valstrona per raggiungere la frazione Cerani dove alcune persone ospiti di una struttura ricettiva non potevano scendere a valle perché la strada è interrotta in più punti.