Maltempo: si sta concretizzando la scenario peggiore in Liguria, Savona

Fiume Bormida in prossimità di esondazione a Cairo Montenotte, provincia di Savona

Fiume Bormida già pronto ad esondare in corrispondenza di Cairo Montenotte (SV), quando non siamo ancora nel momento di maltempo più pesante. Continua l'allerta massima a Genova dopo l'esondazione dei corsi d'acqua Ruscarolo e Fegino in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Il fiume Bormida è esondato nel savonese.

In tutta la regione 34 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e più di 100 sono invece isolate. L'allerta rossa è stata prolungata fino a domani...https://www.meteogiuliacci.it/cronaca/maltempo-si-sta-concretizzando-la-scenario-peggiore-liguria-savona