Mancato rientro da escursione sul monte Matajur nell'udinese (AGGIORNAMENTO)

E' stata attivata la stazione di Udine del Soccorso Alpino che coordina le operazioni dal campo base di Stupizza, assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri, elicottero della Protezione Civile per i sorvoli dall'altro, Unità cinofile e un cane molecolare.

Aggiornamento: Ancora nessuna traccia dell'escursionista di Torreano partito sabato 25 giugno per il Monte Mataiur con l'intento di risalire la ferrata Palma. Ieri i soccorritori hanno continuato a cercarlo fino alle 22 e questa mattina hanno ripreso le ricerche alle 7 con venticinque tecnici del Soccorso Alpino di varie stazioni, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l'Elicottero della Protezione Civile, la Guardia di Finanza e le rispettive unità cinofile (due del Soccorso Alpino, una della Finanza e due cani molecolari del Soccorso Alpino provenienti da Vittorio veneto e da Cortina d'Ampezzo) e l'impiego di droni. Oggi l'elicottero ha portato in quota alcune squadre per le perlustrazioni a pettine dall'alto e poi si è agito con l'impiego dei droni per esplorare da più vicino le zone dove sono presenti i canali più impervi, laddove l'elicottero avrebbe avuto meno efficacia di avvistamenti a causa della fitta vegetazione. Si è allargata la zona di ricerca anche sul versante opposto della valle, battendo i rilievi del Monte Mia e quelli tra Montefosca e Erbezzo per prendere in considerazione anche eventuali ripensamenti dell'escursionista verso altri obiettivi. Si è aperta la sua automobile senza trovare alcun elemento o indizio utile. Il forte caldo ha messo a dura prova sia i tecnici che gli animali, condizionati dall'afa presente nel sottobosco e a tratti nel muoversi nell'erba alta. Sul versante di Stupizza si sono bonifiche diverse zone dubbie e i canali presenti ai lati del sentiero con segnavia 725. Siamo in attesa di qualche immagine che non è ancora arrivata perché la zona ha poco campo di ricezione e per lo stesso motivo si è in attesa dell'ultimo aggiornamento della giornata che verrà inviato se presenterà dati rilevanti, anche sull'eventuale prosieguo delle ricerche stesse.

Dalle dieci di martedì 27 giugno, sono scattate le ricerche per un escursionista disperso. Si tratta trentunenne di Torreano, uscito di casa sabato 25 giugno con l'obiettivo di andare a percorrere la ferrata Palma del Matajur assieme ad una amica che poi ha rinunciato ad accompagnarlo.

Quest'ultima è un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio e dirupato del Monte Matajur, coperto da una fitta boscaglia. Le squadre di terra stanno perlustrando i due sentieri che scendono verso Stupizza. L'uomo avrebbe dovuto far rientro sabato.