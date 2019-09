Mancato rientro: ricerche in corso nei boschi di Lagolo

Sono ancora in corso le ricerche di una donna trentina che questa mattina stava cercando funghi in compagnia del marito nei boschi di Lagolo.

L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato verso le 12 dal marito che l’ha persa di vista e non l’ha trovata al punto in cui era parcheggiata la loro macchina.

Le operazioni di ricerca sono state attivate immediatamente. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto la squadra di terra della Stazione Trento - Monte Bondone, che ha cominciato a scandagliare il bosco, a partire dal sentiero 618 imboccato dai due fungaioli questa mattina e che porta sul monte Bondone. Nel corso della giornata, si sono unite alla ricerca le squadre di altre Stazioni del Soccorso Alpino (Paganella Avisio, Riva del Garda, Rovereto, Ala e Val di Ledro), insieme ai Vigili del Fuoco e alle unità cinofile del Soccorso Alpino, della Croce Rossa e della Scuola provinciale Cani da Ricerca e da Catastrofe che ha inviato sul posto anche un cane molecolare.