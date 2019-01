Marcialonga 2019 Rossi, Chechi, Zorzi e Bettini. Un poker olimpionico d'eccezione

Ricognizione in vista di Milano-Coritna 2026. Al via Moena (Tn) oltre 7.500 atleti e percorso di 70 chilometri

Ci sarà anche Antonio Rossi tra i 7.500 atleti che dopodomani, domenica 27 Gennaio, con partenza alle ore 8 da Moena (Tn) e arrivo ore 18.30 a seguire le premiazioni a Cavalese (TN), si cimenteranno nella Marcialonga, classica internazionale dello sci di fondo, giunta alla 46esima edizione. Il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, plurimedagliato nella canoa, formerà un poker olimpico d'eccezione insieme a Jury Chechi (ginnasta), Cristian Zorzi (sci di fondo) e Paolo Bettini (ciclismo).

I quattro atleti che hanno reso grande l'Italia nel mondo, conquistando ai Giochi nel complesso undici medaglie (6 d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo), rispettivamente nella canoa, nella ginnastica artistica, nello sci di fondo e nel ciclismo, si presenteranno ai nastri di partenza del percorso di 70 km che unisce Moena a Cavalese, con l'obiettivo di promuovere a livello internazionale la Val di Fiemme, indicata nel dossier della candidatura Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026 come sede per le prove di sci nordico, salto e combinata nordica.

Per il sottosegretario Rossi si tratterà di "un'occasione speciale per effettuare una ricognizione fuori dagli schemi usuali di alcune delle possibili zone di gara di Milano-Cortina 2026".