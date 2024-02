Maria Brasca di Testori in scena al Sociale

I biglietti sono in vendita on line, presso il Museo Valtellinese di Storia e Arte e Cast, in teatro due ore prima dello spettacolo

In un'alternanza di stili e di sensibilità autoriali, la Stagione teatrale del Comune di Sondrio prosegue, martedì 20 febbraio, alle ore 20.45, con "La Maria Brasca" di Giovanni Testori, una produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro della Toscana.

Il drammaturgo milanese ha dato vita a un personaggio indimenticabile, una donna fiera e coraggiosa, spiazzante nella sua scelta d'amore: a 27 anni si innamora di un ventiquattrenne, Romeo Camisasca, uno scandalo per l'epoca. Incurante delle sue malefatte, tollerante nei confronti dei suoi tradimenti, Maria vive il suo sentimento davanti a tutti, gridando al mondo la potenza della passione vissuta al di fuori delle convenzioni.

La regista Andrée Ruth Shammah esalta lo spirito di una donna che insegue i propri sogni e spera nel futuro. Dopo Franca Valeri, per la quale il dramma era stato scritto nel 1959, e Adriana Asti, è Marina Rocco a interpretare Maria Brasca. Accanto a lei Filippo Lai, il suo innamorato, Mariella Valentini e Luca Sandri.

Il biglietto d'ingresso può essere acquistato on line, sul sito internet www.visitasondrio.it, nella sezione "Eventi", oppure presso le biglietterie del Museo Valtellinese di Storia e Arte, da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30, e di Cast, da giovedì a domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30. I biglietti sono inoltre in vendita in teatro, nel giorno dello spettacolo, a partire da due ore prima dell'inizio. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Servizio Eventi: 0342 526255, eventi@comune.sondrio.it.

La Stagione teatrale proseguirà il 6 marzo con "Assassinio nella cattedrale", di Thomas Stearns Eliot, poeta e drammaturgo, Nobel per la letteratura nel 1948. Il dramma racconta l'uccisione di Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, ordinata da Enrico II, in un conflitto tra poteri, temporale e spirituale, con l'interpretazione di Moni Ovadia e la regia di Guglielmo Ferro. Non compresa nell'abbonamento ma inserita nel cartellone del Teatro Sociale, il 29 febbraio andrà in scena l'operetta "Cin Ci Là", ambientata a Macao.