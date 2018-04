Regione: "Materiali avanzati" un bando da 6 mln

L'obiettivo è stimolare il trasferimento tecnologico a vantaggio della competitività del territorio

Regione Lombardia avvia il bando "Materiali avanzati" e mette a disposizione 6 milioni così suddivivi 2,5 da Regione Lombardia e 3,5 da Fondazione Cariplo, sarà presentato lunedì 7 Maggio al Centro Congressi Cariplo di Milano.

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, in riferimento alla nuova iniziativa lanciata dalla Regione in attuazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore dei materiali avanzati.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 15 Maggio al 20 Giugno, solo per via telematica all'indirizzo "www.fondazionecariplo.it". Tutte le informazioni e la modulistica saranno disponibili da oggi anche sul sito di Regione Lombardia "www.openinnovation.regione.lombardia.it". Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo mail: "avviso_materiali@regione.lombardia.it.

I partenariati di imprese e organismi di ricerca pubblici e privati che parteciperanno potranno ricevere un contributo a fondo perduto fino a 600.000 Euro. Il partenariato, che può essere composto da 2 a 5 soggetti, dovrà avere come capofila un organismo di ricerca pubblico lombardo e comprendere almeno una

impresa con sede in Lombardia. I progetti dovranno presentare un investimento minimo ammissibile di almeno 700.000 Euro.