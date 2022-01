Mazzo di Valtellina un progetto per rilanciare il territorio

Operazione rilancio. Il comune di Mazzo di Valtellina intende dare nuovo smalto a un'ampia porzione di territorio che va a includere anche Lovero, Vervio e Tovo Sant'Agata.

Operazione rilancio. Il comune di Mazzo di Valtellina intende dare nuovo smalto a un'ampia porzione di territorio che va a includere anche Lovero, Vervio e Tovo Sant'Agata. E lo fa con il progetto "De Amatia: strategie per il rilancio di un borgo storico dimenticato".

Nella consapevolezza che i borghi rappresentano uno degli elementi di punta dell'attraibilità turistica di un territorio. Tutto nasce da una deliberazione dello scorso 24 gennaio con cui l'amministrazione comunale approvò un progetto masterplan denominato "Mortirolo Eco Bike Park". Sulla base di questo documento si punta alla rivitalizzazione della parte di borgo del territorio.

E il via libera è venuto anche da Tovo Sant'Agata, Vervio e Lovero. Stesso discorso per il comune di Monno che ha dato il suo assenso al progetto nell'ottica del legame con l'Ecomuseo. Il rilancio dovrebbe avvenire di concerto con la Regione Lombardia a cui Mazzo intende presentare una candidatura volta a ottenere contributi per il rilancio del borgo in questione.

Fondi che, per vero, hanno in origine deriva nazionale inquadrandosi nell'ambito del progetto PNRR per i comuni a sostegno delle loro necessità emerse durante l'emergenza pandemica. L'auspicio del comune è che i fondi possano arrivare per giungere a un'ulteriore valorizzazione dei gioielli di storia presenti nella sua realtà.