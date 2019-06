Medici e veterinari in campo per le emergenze

Un caso di malattia trasmessa da alimenti e l’evacuazione di una stalla coinvolta da un incendio boschivo: sono le due simulazioni in programma oggi nell’ambito del corso di tre giorni dal titolo “L'attività dell'area medica e veterinaria nella gestione delle emergenze” organizzato da PoliSLombardia a Brinzio (VA) per formare, informare e addestrare il personale del servizio sociosanitario regionale a gestire le emergenze non epidemiche

Fronteggiare un caso di MTA (malattia trasmessa da alimenti) ed evacuare una stalla coinvolta da un incendio boschivo: sono le due simulazioni che vedono, impegnati i partecipanti del corso “L'attività dell'area medica e veterinaria nella gestione delle emergenze”, organizzato a Brinzio (VA) fino a domani.

Organizzato dall’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS-Lombardia, il corso è rivolto a veterinari, a medici e tecnici della prevenzione sulla sicurezza alimentare e prevede sia lezioni frontali, sia esercitazioni “sul campo”. I partecipanti sono 50: 23 veterinari, 16 medici, 8 tecnici della prevenzione, 3 biologici e chimici dei laboratori di sanità pubblica. Sono stati divisi in due gruppi: il primo è formato da medici, veterinari e tecnici della prevenzione; il secondo da veterinari e tecnici della prevenzione.

La prima (giovedì 13 Giugno) e la terza giornata (sabato 15 Giugno) di formazione sono destinate ai partecipanti di entrambi i gruppi: l’attività didattica teorica si propone di illustrare la normativa dell’attività di protezione civile con particolare riferimento agli aspetti connessi all’ambito medico e veterinario, dare le linee guida operative sulla gestione delle attività veterinarie e mediche in condizioni di emergenza, mostrare l’organizzazione sanitaria delle altre Regioni nella gestione delle emergenze ed evidenziare le principali criticità di carattere igienico-sanitario riscontrabili in un campo di accoglienza per la popolazione.

La seconda giornata (venerdì 14 giugno) di esercitazioni pratiche, invece, viene svolta separatamente per i due gruppi, in due diverse simulazioni: una sul tema della sicurezza alimentare, fronteggiando un caso di MTA; l’altra sulle emergenze di carattere veterinario, l’evacuazione di una stalla in un bosco durante un incendio. Per lo svolgimento del corso, infatti, è stato allestito a Brinzio un campo di emergenza, completo di tensostrutture per gli alloggi, cucina, area per il consumo dei pasti, servizi igienici e spazi per la segreteria. Hanno collaborato all’iniziativa l’Associazione nazionale alpini, come già avvenuto in passato, e la Comunità montana delle Valli del Verbano.