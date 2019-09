"Meet me tonight": successo per i vari incontri promossi

Il capoluogo sondriese è diventato per un giorno un laboratorio di ricerca a cielo aperto. Molti studenti presenti all'iniziativa nella biblioteca Luigi Credaro

Venerdì 27 settembre presso la Biblioteca “Luigi Credaro” della Banca Popolare di Sondrio ha avuto luogo un evento inserito nella manifestazione "MeetmeTonight" - Faccia a faccia con la ricerca, destinatari gli studenti del triennio delle scuole medie superiori, sul tema dell’educazione al corretto uso delle risorse informative nell’era digitale e dal titolo “Ricerca insidiosa e ricerca virtuosa. Come usare in sicurezza le informazioni della rete”.

L’incontro formativo di circa un’ora ha voluto fornire indicazioni e spunti utili per lo sviluppo di capacità critiche e l’affinamento di tecniche e pratiche in grado di selezionare le informazioni attendibili e utili per la ricerca, così da individuare le false notizie che circolano sulla rete (le cosiddette “fake news”).

Gli studenti della classe 4.a indirizzo elettronico dell’ITIS “E. Mattei” e di tre terze classi del Liceo scientifico “C. Donegani”, attraverso una modalità interattiva sotto forma di quiz, “armati” dei loro inseparabili smartphone, hanno fatto a gara a rispondere a 12 domande proiettate su uno schermo. Grazie alla interessata e vivace partecipazione dei ragazzi, ai commenti e alle spiegazioni dei moderatori ne è scaturita una trattazione chiara e articolata sul problema dell’attendibilità delle informazioni in rete.

Al termine dell’incontro è stato distribuito un volantino, a cura dall’Ifla (International Federation of Library Associations), con linee guida e buone pratiche per riconoscere le fake news.

Le iniziative di “Meet Me Tonight” sono state sostenute dal Comune di Sondrio, che, tra le altre cose, ha messo a disposizione tutti gli spazi comunali in cui è possibile realizzare ricerca e studio.

Tanti gli appuntamenti promossi per l'occasione. Per tutto il giorno piazza Garibaldi è diventata un laboratorio di ricerca a cielo aperto: attività interattive sull'Unione europea a cura di Europe Direct Lombardia; la mostra pomologica curata da Fondazione Fojanini; un laboratorio sulla luna dedicato ai bambini; attività dimostrative sul primo soccorso con l'Ordine professioni infermieristiche di Sondrio; gli ex studenti dell'Istituto Iti Mattei diplomati a Giugno hanno tenuto incontri dimostrativi; stand e attività curate dal Centro Comune di Ricerca (JRC) sul tema “Quante meraviglie sotto i nostri piedi”; i ricercatori hanno poi illustrato al pubblico gli effetti dell’uso di alcol, con l’aiuto di una sagoma del corpo umano che presenta in modo semplice l’anatomia e la fisiologia corporea; non sono mancati gli stand di Coldiretti.