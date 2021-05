Meeting Gold Lombardia a Nembro la seconda giornata

Una buona affluenza e ottimi risultati hanno contraddistinto il pomeriggio di domenica 23 maggio, a Nembro

Dopo l’exploit di sabato 22 Maggio nei 1500 metri di Cristian Menghi, domenica a Nembro scendono in pista tre atleti del GP Valchiavenna e una del CO Piateda. La chiavennasca Alessandra Succetti si cimenta per la prima volta nei 400 ostacoli e ferma il cronometro dopo 1h13’15”. La compagna di squadra Sveva Della Pedrina debutta nei 5000 metri e mette a referto 19’36”00, migliore tra le juniores. Nei 3000 categoria allievi al via Oliviero Curti (GP Valchiavenna) che taglia il traguardo al 5° posto in 9’31”71 (personal best migliorato di 5 secondi).

Negli 800 metri Alice Testini (CO Piateda) vince la sua serie, ma un problema tecnico nel sistema di cronometraggio non permette di rilevare i tempi e ufficializzare il crono ottenuto.