Megliounlibro: i libri per ricordare la Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, la redazione di "Megliounlibro" ha realizzato un elenco di volumi per ricordare e non dimenticare

Megliounlibro nasce dall’incontro di amici che hanno in comune la passione della lettura. Dai primi incontri e dalle chiacchierate si cercò di capire come la voglia di leggere potesse contagiare anche altre persone.

Sviluppare, potenziare, stimolare, promuovere sono nel Dna della redazione di megliounlibro lo scopo è di avvicinare le persone alla lettura. Viviamo in un epoca in cui siamo condizionati dai mezzi di comunicazione. Ogni evento di qualsiasi natura nasce, cresce e muore all’interno dei mass media dove le immagini sembrano avere più potere delle parole.

La scrittura per secoli ha plasmato la storia, l’esistenza del genere umano oggi la digitalizzazione della comunicazione ha cancellato la vitalità, l’autenticità di una semplice parola racchiusa in un libro che con il suo parlare silenzioso descrive speranze, gioie, dolori, dubbi e sofferenze dell’animo umano.

La redazione di "Megliounlibro" ha un semplice obiettivo trovare testi che possano offrire spunti di crescita e riflessioni ad amici, studenti e ai propri figli cercando di riportare la gioia di leggere al centro dalla vita.

In occasione della Giornata della Memoria “megliounlibro” propone una serie di libri per riflettere su quei tragici eventi e per non dimenticare. Laura Prinetti, direttore responsabile di “Megliounlibro” spiega come affrontare questa commemorazione con elenco di libri selezionati e che la Shoah non diventi una manifestazione di sola routine ma un momento di profonda riflessione grazie anche alla scelta accurata e guidata da un team che da 25 anni si occupa di orientamento alla lettura.

«A che serve la Giornata della Memoria? Vogliamo correre il rischio di assuefarci a determinate tematiche come ad un ricordo “di routine”? Leggere un libro sulla Shoah, a casa o in classe, serve a tenere presente che ogni giorno, non solo il 27 gennaio, si può fare Memoria. Perché l’uomo senza memoria continua a perpetrare gli stessi crimini. La cronaca ne è piena e chi si abitua è perduto. Il rischio è quello di lasciar sbriciolare la nostra personale umanità. Per questo ogni anno la redazione di Megliounlibro propone titoli selezionati su questi temi, per tutte le età. Per il 2023 sono 6 titoli per giovani e adulti + 6 per bambini e ragazzi.

Come ha detto di recente Liliana Segre, “la Shoah non fu un errore della storia, ma una scelta pianificata e pienamente consapevole di una leadership ossessionata da una volontà di potenza e sopraffazione portata ai limiti della percezione umana”. Vogliamo rifiutare e combattere questa mentalità. Ovunque, in ogni tempo. E in positivo: si può educare all’umanità anche con la lettura.

Certo, nell’invasione di titoli sul mercato nel mese di gennaio come scegliere i più adatti, anche per i più giovani? Serve correttezza storica, serve un’impostazione senza morbosità. A questo lavora Megliounlibro, il magazine edito dalla non profit del Book Counselling che da 25 anni offre orientamento alla lettura di qualità alla scuola, alla famiglia, alle biblioteche e a tutti coloro che amano la bellezza anche nei libri.» (Laura Prinetti direttore responsabile di “Megliounlibro”)

Elenco libri "Megliounlibro"