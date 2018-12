Memorial Fosson giornata indimenticabile per allievi e ragazzi

Altra giornata “top” per gli atleti dello sci alpino del Comitato FISI Alpi Centrali impegnati nell’edizione 2018 del Memorial Fosson in corso di svolgimento a Pila in Valle d’Aosta. Il programma odierno prevedeva uno slalom gigante per la categoria Ragazzi e due slalom speciali per la categoria Allievi.

In campo femminile altro successo per la piemontese del Golden Team Lara Colturi che si impone con il crono di 1’02.19. Ma alle sue spalle troviamo due atlete “griffate” Ski Team Val Palot. Con un gap di 26 centesimi al secondo posto troviamo Giulia Romele mentre è arrivata terza Ilaria Compagnoni che ha accusato un gap dalla piemontese di 52 centesimi. Sempre per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali arriva anche il quinto posto della bergamasca dello sci club Radici Group Sofia Amigoni. Anche la prova maschile di questa categoria ha riservato grandi sorrisi con un altro secondo e terzo posto. La prova è andata ad Emanuele Frau dello sci club Aosta che conclude la sua performance con il crono di 57.11 e relegando al secondo posto, per solo un decimo, il lombardo “griffato” Ski Team Val Palot Jacopo Claudani.

Terzo posto per il lecchese Simone Santoro che chiude con un ritardo di 44 centesimi dal valdostano. Nela top five di questa prova fra i pali larghi entra anche il bergamasco Matteo Vaglio dello sci club Radici Group. Ed ancora nei primi dieci troviamo: Luca Ruffinoni dello sci club Lecco al sesto posto e Nico Picech, anche lui dello sci club Lecco, che termina in ottava posizione a parimerito con l’alto atesino Patrick Comploj Veniamo alla prova delle categorie allievi che, come detto, hanno sostenuto due gare di slalom speciale.

In gara 1 si impone la lombarda del GB Ski Team Maria Elisa Negri che chiude al comando con il crono di 42.16 e con un solo centesimo di vantaggio sulla piemontese Carlotta Varini dello Ski Team Mondolè. Terza piazza per la trentina dello Ski Team Falconeri Beatrice Sola che chiude con il tempo di 43.38 Ed ancora ottava posizione per Alessia Vaglio dello sci club Radici Group e decima posizione per Gaia Rossi dello sci club Formazza. Anche in campo maschile non mancano le soddisfazioni. Ad imporsi in gara 1 è stato il veneto dello sci club Drusciè Stefano Piazzato. Alle sue spalle l’alto atesino Max Perathoner e terza piazza per il lombardo “griffato” sci club Valsassina Andrea Bertoldini. Ed ora i risultati di gara 2.

In campo maschile arriva il terzo posto per il formazzino Mirko Zarini nella gara vinta da Edoardo Saracco dell’Equipe Limone Piemonte che si impone in questa prova fra i rapid gates con il crono di 39.46 Alle sue spalle l’alto atesino Jorgen Fynn Tschan e terza piazza, come detto, per l’ossolano che conclude con il crono di 40.92

Entra nella top five anche Federico Romele dello Ski Team Val Palot che centra il quinto posto a pari merito con l’alto atesino Max Perathoner. Nella seconda gara femminile prima piazza per la trentina del Falconeri Ski Team Beatrice Sola che si mette alle sue spalle le alto atesine Hanna Wanker e Sara Thaler rispettivamente seconda e terza. Per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali quinto posto per la formazzina Gaia Rossi in coabitazione con la veneta Antonia Francesca Trentin.