Meteo in miglioramento, dal 10 Dicembre arriverà aria più fredda

L’anticiclone ci terrà compagnia per qualche giorno. Assaggio invernale per il ponte dell’Immacolata

La giornata di lunedì 3 Dicembre aprirà la settimana con cieli da molto nuvolosi a irregolarmente nuvolosi su tutta la Penisola. Nuvole che saranno presenti quindi su buona parte del territorio, ma si mostreranno nel complesso sterili, anche se dei fenomeni, in genere locali piovaschi, potrebbero interessare le linee di costa tra la Liguria e la Toscana, ma più in generale anche buona parte del versante tirrenico fin verso la Calabria.

Sulle restanti regioni, come detto, la nuvolosità si alternerà a tratti con il sole e non sono attese precipitazioni degne di nota. Non saranno invece esclusi dei fenomeni sull'arco Alpino, lungo i settori confinali, ove avremo anche delle nevicate mediamente oltre 2000 metri di quota, almeno nella prima parte del giorno, ma con il passare delle ore arriverà aria un po' più fresca, verso la sera, che si addosserà all'Arco Alpino e la quota neve tenderà a calare anche al di sotto dei 2000 metri....https://www.meteogiuliacci.it/meteo/articoli/editoriali/meteo-miglioramento-dal-10-dicembre-arriver%C3%A0-aria-pi%C3%B9-fredda