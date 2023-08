MeteoGiuliacci, caldo 2023 e dove colpiranno i temporali

La perturbazione in arrivo sta già portando i primi temporali al Nord e presto metterà fine al caldo

La previsione meteo aggiornata aggiunge dettagli sull'imminente fine del caldo di questa estate 2023 e anche sui temporali attesi nelle prossime ore, con qualche importante novità. La perturbazione in arrivo potrebbe quindi essere davvero quella della svolta, quella che mette la parola fine sulla stagione estiva, almeno per quel che riguarda i lunghi periodi di tempo stabile e caldo intenso. Ecco allora cosa ci attende.

Numerosi temporali, torna il rischio di eventi meteo estremi

La forte perturbazione nelle ultime ore ha già aggredito il Nordovest, dove si stanno formando molti temporali, anche intensi, specie in Piemonte e Lombardia Occidentale. Ebbene, la parte finale di sabato sarà in effetti caratterizzata da numerosi acquazzoni e temporali che bagneranno soprattutto Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, con il pericolo che localmente si osservino violenti nubifragi, grandinate, forti raffiche di vento se non addirittura vere e proprie trombe d'aria. Domenica ancora tanti temporali, inizialmente sulle medesime zone, in estensione poi a fine giornata anche al resto del Nord, Toscana Settentrionale e Sardegna, come spieghiamo in dettaglio anche in nostro video: VIDEO: UNA DOMENICA CON TANTI TEMPORALI E CROLLO TERMICO.... https://www.meteogiuliacci.it/news/meteo-previsione-aggiornata-ecco-quando-finira-il-caldo-2023-e-dove-colpiranno-i-temporali-241160