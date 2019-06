Milano, Ambrogino d'Oro, premiate due aziende brianzole

Imprese antiche italiane concentrate in Lombardia, in regione un’impresa italiana su tre nata prima del 1940

Ai nastri di partenza l’”Ambrogino delle imprese”. Sarà domenica 16 giugno dalle ore 9, la seconda edizione del Premio "Impresa e Lavoro", al Teatro alla Scala per imprese e lavoratori di Milano, Monza e Lodi. In tutto 148 le imprese premiate e 277 i lavoratori, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività continuativa. Tra le 148 imprese 89 sono di Milano, 39 di Monza e Brianza, 20 di Lodi. Tra i 277 lavoratori sono 203 di Milano, 55 di Monza e Brianza, 19 di Lodi.

La più anziana è una impresa di 97 anni di Milano, due della Brianza hanno 95 anni.Con oltre 50 anni saranno premiate 10 imprese, tra cui una di Lodi. Una impresa milanese compie 50 anni quest’anno.

Ecco gli elenchi completi al link internet dei vincitori "https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro-la-premiazione". Quattro i lavoratori con oltre 40 anni di servizio nella stessa azienda, tre uomini e una donna. Circa metà le donne.

Premio"Impresa e Lavoro".Dal 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socio-economico dei tre territori. L'iniziativa è disciplinata da un apposito bando e consiste nell'assegnazione, ai vincitori del premio, di una medaglia del conio camerale di pregevole fattura e di un diploma personalizzato.

Seconda edizione del premio "Impresa 4.0" dedicato al turismo. Saranno premiateesperienze imprenditoriali di eccellenza in materia di innovazione turistica con specifica attenzione al turismo sostenibile e responsabile, al turismo al femminile e al target delle startup.

Sono 16 mila le imprese storiche con oltre 50 anni in Lombardia, di cui quasi 8 mila a Milano città, su un totale italiano di 56 mila. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese 2018. Imprese antiche italiane concentrate a Milano, il 18% ha più di 29 anni rispetto al 13% italiano.

Milano città.Sono 7.717 mila le imprese storiche, di queste il 17,2% sono concentrate nel commercio, tra ingrosso e dettaglio, 1330 imprese. Di queste ultime, 968 sono nel commercio all’ingrosso e 362 nel dettaglio. Sono 3.055 nei servizi alle imprese, in particolare immobiliari, il 40%.

Le nate prima del 1940, che compiono almeno 76 anni, sono 1539 con 74 mila addetti. Settori prevalenti delle imprese con oltre 76 anni: industria (388), immobiliare (384), commercio (338). In Lombardia c’è una impresa storica su tre in Italia, 1.500 su 4.500. A Milano le imprese più longeve della Lombardia: sono 816 le attive iscritte fino al 1940 su un totale regionale di 1.539, quasi una su due. Seguono Varese con 255, Como con 124 e Bergamo con 93.

Le ultra cinquantenni in Lombardia.Quasi 2 mila imprese nate tra il 1940 e il 1949, oggi sessantenni, con 27 mila addetti. 5 mila nate tra il 1950 e il 1959 con circa 60 mila addetti, oggi ultra cinquantenni. Circa 11mila le imprese lombarde con circa cinquant’anni.

Premio "YouCamera" ai video pubblicati sul proprio canale "YouCamera", con 3 premi al "Miglior video d'impresa" e tre premi per il "Miglior video Espositore alle manifestazioni Fiera Milano Spa"