Milano arriva "Green week"

Parchi e giardini privati un nuovo volto verde per le città

l contributo delle aree verdi private per un nuovo volto delle città: è il tema della tavola rotonda dal titolo “ItaliapiùVerde”, promossa da Coldiretti Lombardia e Assofloro Lombardia nell’ambito della Milano Green Week. L’appuntamento è per venerdì 28 Settembre alle ore 10 presso la sala conferenze Basement in via Camperio 9 a Milano, dove verranno presentati casi concreti, buone pratiche e progetti in cui la sinergia tra pubblico e privato diventa una risorsa importante per migliorare la qualità della vita nelle città e per ridurre l’inquinamento urbano, anche attraverso l’impiego del “bonus verde”.

La conferenza del 28 Settembre tra i relatori avrà Nada Forbici, Presidente di Assofloro Lombardia, Valeria Sonvico, responsabile Area ambiente e territorio di Coldiretti Lombardia, esperti e tecnici del settore. Un appuntamento che apre anche “MilanoPiùVerde”, la prima rassegna diffusa dedicata a parchi e giardini fioriti, voluta da Assofloro Lombardia insieme a Coldiretti Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Symbola.