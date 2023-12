Milano: celebrati i 50 anni dell'Ordine degli Ingegneri

Celebrato a Palazzo Lombardia il cinquantesimo anniversario della Croil, la Consulta regionale ordini degli ingegneri Lombardia.

Celebrato a Palazzo Lombardia il cinquantesimo anniversario della Croil, la Consulta regionale ordini degli ingegneri Lombardia.

Per l'occasione è stato sottoscritto il nuovo protocollo d'intesa che ribadisce la collaborazione tra i due enti per creare un coordinamento delle molteplici attività finalizzate al supporto e all'attuazione delle politiche e delle azioni regionali su diversi temi. Tra questi energia, ambiente, sostenibilità, certificazione energetica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, tutela idrogeologica, edilizia pubblica e privata.

Il documento che prosegue nel cammino già segnato dalle intese firmate nel 2016 e nel 2019 è stato siglato dall'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi e dal presidente degli ingegneri Massimiliano De Rose.

"La Consulta - ha spiegato l'assessore Gianluca Comazzi - rappresenta una comunità di professionisti fondamentale per lo sviluppo della nostra Regione. La collaborazione sinergica si è dimostrata vitale per la messa a terra di numerose azioni su tutto il territorio. Dal 2016 è in atto un confronto istituzionale con la Consulta che ha permesso di migliorare l'azione regionale in molti campi, coinvolgendo tra l'altro le politiche di diversi Assessorati, da quelle territoriali ai trasporti, dalla sicurezza alla ricerca e innovazione, fino al mondo della salute. Tutto ciò sempre con un'attenzione particolare alla formazione e alla crescita dell'efficacia delle azioni regionali e della qualità delle progettazioni".

La Croil riunisce gli ordini degli ingegneri di tutte le province lombarde. Con oltre 30.000 iscritti, quello degli ingegneri è tra gli ordini professionali più numerosi d'Italia.