Milano città olimpica maratoneta nudo fa jogging tra le auto

Sono le 7.00 del mattino a Milano in piazza Duca D’Aosta-Via Vittor Pisani il caldo inizia a farsi sentire, ci sono già 28 gradi, ecco che in zona Stazione Centrale, in mezzo alla strada, un improvvisato maratoneta di colore, completamente nudo, corre indisturbato da una parte all’altra.

La Polizia presente nel piazzale si accorge del giovane atleta di colore e cerca di intercettarlo, ma, con uno scatto felino, il giovane riesce ad evitare gli agenti accorsi per fermarlo e coprirlo. La sua corsa prosegue in via Vittor Pisani, dove nel frattempo sono accorse diverse volanti per cercare di intercettare l’uomo.

«E' quanto accaduto questa mattina, giovedì 25 Luglio, in zona Centrale e conferisce ancora una volta l’indiscutibile denominazione di zona a luci rosse». così dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia .