Milano-Cortina 2026 da Regione un contributo importante

Costante raccordo con Viceministro delle infrastrutture Morelli

"Sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi, sia per ciò che attiene alle infrastrutture destinate alla loro accessibilità, l'impegno della Regione Lombardia continua a essere concreto e costante". Lo dice Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport, Grandi eventi e Olimpiadi, con riferimento all'accessibilità al 'PalaItalia' e, più in generale, al complesso delle opere da realizzare.

"Ancora una volta - spiega Rossi - sottolineo che Regione Lombardia ha lavorato, e proseguirà a lavorare, in costante raccordo con il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, delegato alle opere olimpiche, per assicurare il rispetto dei tempi previsti e procedure amministrative snelle per rispettare i tempi della realizzazione delle opere".

"Siamo consapevoli - conclude Rossi - che la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, così come Anas, Rfi e i Comuni, attraverso il 'Piano Lombardia' della Regione, devono iniziare al più presto i lavori di loro competenza e sono certo che Milano, la Valtellina e la Lombardia sapranno onorare al meglio l'appuntamento".