Milano-Cortina. La Lombardia a Londra al World Travel Market

L'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Magoni ha partecipato, a Londra, all' incontro 'Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026', organizzata da Regione Lombardia, Regione Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina, in collaborazione con Enit. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della

quarantesima edizione del 'World Travel Market', una delle fiere più importanti internazionali B2B del travel. La partecipazione di Regione Lombardia al WTM di Londra si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica e volto al consolidamento del mercato britannico. Tra le attività avviate, la campagna di comunicazione multicanale della destinazione Lombardia in collaborazione con la compagnia aerea Ryanair, media partner strategico con il quale attivare una serie di azioni congiunte tra novembre e dicembre 2019.

Inoltre, Regione Lombardia ha previsto un importante progetto editoriale con la prestigiosa rivista 'National Geographic Traveller UK' che sarà finalizzato entro i primi mesi del 2020 e

che includerà la realizzazione di uno speciale monografico interamente dedicato alla Lombardia e alle attività outdoor. Il 9 Novembre sarà inaugurata presso la National Gallery di Londra 'Leonardo Experience a Masterpiece', un evento unico tra le celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Da Vinci in quanto prima mostra digitale. Nell'ambito della mostra, che sarà visibile fino al 12 Gennaio 2020, i visitatori troveranno anche spunti utili per una vacanza in Lombardia, grazie alla distribuzione dei magazine tematici che li guideranno alla scoperta della destinazione.