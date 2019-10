Milano curiosità dalle vigne in mostra

Dalle moderne soluzioni green al recupero delle antiche tecniche, dalle idee di inclusione sociale agli accorgimenti per rendere prezioso e unico il proprio vino, le curiosità e le innovazioni dalle vigne lombarde saranno protagoniste dell’esposizione al farmers’ market di Porta Romana, in via Friuli 10/a, allestita in occasione della Milano Wine Week.