Milano "Custodiscimi" distribuite 2.500 piantine

Saranno custodite fino al 20 Novembre con l'avvio delle nuove piantumazioni

Ben 2.500 cittadini di Milano e di 13 comuni della Città Metropolitana hanno ritirato, ieri, piantine di ciliegi, querce farnie, olmi bianchi e padi. Se ne prenderanno cura per i prossimi otto mesi.

È stato un vero e proprio successo 'Custodiscimi': un'iniziativa di 'Forestami' voluta da Ersaf e Legambiente Lombardia. Le custodiranno fino al 20 novembre quando, grazie all'avvio delle nuove piantumazioni, le piante forestali troveranno dimora nel territorio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano attraverso momenti dedicati, durante i quali i cittadini restituiranno le piantine che hanno custodito.

Sensibilizzarli sulle tematiche ambientali. È necessaria un'azione collettiva per ottenere risultati reali. La Lombardia ha un patrimonio naturalistico e di biodiversità straordinario e l'obiettivo della Regione è quello di difenderlo e valorizzarlo nel quotidiano", ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

"La presenza degli alberi nei nostri territori - ha spiegato Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima - è fondamentale per mitigare le emissioni di gas climalteranti e per svolgere azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Costudiscimi risponde alle azioni che Regione Lombardia sta portando avanti in tema di ambiente e di salvaguardia del suolo". "Le ripiantumazioni, infatti, sono fondamentali - ha aggiunto - perché consentono una più efficace penetrazione delle acque meteoriche e una più intensa presenza arborea anche nelle are urbane. Così da fronteggiare meglio i cambiamenti del clima a livello locale. Regione Lombardia è al fianco dei cittadini per accompagnarli in queste azioni di cura e di sensibilizzazione verso l'ambientale, prioritarie per tutto il Paese".

"Custodiscimi - ha detto Alessandro Fede Pellone, presidente di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) - è un'iniziativa che vuole responsabilizzare, in persona, ogni singolo cittadino nella cura e nella salvaguardia dell'ambiente in cui vive". "I milanesi - ha aggiunto - conserveranno, infatti, nella loro abitazione quelle piante che diventeranno, nel tempo, patrimonio prezioso del futuro verde pubblico". "Visto il grande successo - ha concluso il presidente Fede Pellone - e l'elevatissimo numero di cittadini che hanno fatto richiesta di poter aderire al progetto Forestami si lavorerà per organizzare ad alti appuntamenti".