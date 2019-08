Milano: marocchini clandestini speronano auto Polizia

In via Bagarotti a Milano, quattro marocchini a bordo di una Bmw urtano auto della Polizia ferendo quattro agenti

Mercoledì mattina 31 Luglio, in via Bagarotti due marocchini senza permesso di soggiorno di 33 anni sono stati arrestati per aver speronato un’auto della Polizia e ferito 4 agenti.

Tutto è iniziato verso le 12, quando una pattuglia della polizia in moto ha cercato di fermare in via delle Forze Armate una Bmw 320 nera station wagon con quattro uomini a bordo. Il conducente ha accelerato e ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma una volta arrivato in via Bagarotti ha trovato davanti a sé una Volante.

L'uomo alla guida, ha violentemente speronato la macchina degli agenti di, in quel momento, anche la Bmw dei fuggitivi si è spenta e così i quattro hanno tentato una seconda fuga a piedi.

Due di loro sono riusciti a fuggire mentre i due clandestini sono stati raggiunti dagli agenti , a quel punto, i due 33enni si sono scagliati con forza contro i poliziotti, che alla fine sono riusciti a immobilizzarli e arrestarli. Nella colluttazione per ammanettarli quattro agenti sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario il trasporto al vicino ospedale San Carlo.

I due arrestati dovranno ora rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Loro stessi, che hanno precedenti per droga e sono irregolari in Italia, hanno spiegato di essere scappati perché erano senza documenti.

L'assessore Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia alla luce di questi fatti aggiunge: «Senza certezza della pena e con un’immigrazione clandestina incontrollata nelle periferie di Milano sta prendendo piede il gangsterismo etnico.»