Milano, mezzi Atm, due rapine in meno di cinque ore

Nel capoluogo lombardo ancora rapine, sui mezzi pubblici, questa volta due in meno di cinque ore

Si sono verificate due differenti rapine a meno di 5 ore di distanza sulla linea 91. La prima è avvenuta alle 15.30 in via Stradivari, quando un algerino, poi arrestato e risultato essere un pregiudicato senza fissa dimora, ha derubato una donna cinese del cellulare.

La seconda verso le 20 in viale Monteceneri, sempre a bordo della 91, ha visto come vittima una donna dell’est Europa spintonata giù dal mezzo da un libanese che ha tentato di rubarle la collanina d’oro. Fortunatamente, anche lui, è finito in manette. Questa è la sicurezza per i passeggeri dei mezzi del trasporto pubblico milanese.

Inoltre, sempre ieri, sulla linea tranviaria 31 alla fermata Parco Nord (Torretta) si è consumata l’ennesima aggressione al personale Atm “colpevole”, anche questa volta, di aver multato un passeggero sprovvisto di biglietto. L’uomo, dopo essere stato fatto scendere perché sprovvisto di titolo di viaggio, ha aggredito i due controllori. In seguito all’aggressione è risalito, come se niente fosse, sul mezzo ed è stato poi fermato dai Carabinieri.

L’aumento del prezzo del biglietto Atm sta portando solo soldi in più nelle casse dell’Azienda che evidentemente non ha alcuna intenzione di andare incontro alle esigenze di sicurezza del personale.

Molte linee di superfice dovrebbero includere l’indennità di rischio per chi vi lavora come la 90/91/92, 14, 95 . L'assessore Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia dichiara: «a Luglio ho incontrato alcuni lavoratori dell’azienda e mi hanno manifestato la loro paura a dover guidare mezzi che, specialmente in certi orari, si trasformano in bivacchi o, ancora peggio, in zone di ritrovo per sbandati. Mi hanno confessato che quando iniziarono a lavorare, 20 anni fa, non pensavano certamente di dover arrivare a questo punto».