Milano moda donna inaugurazione salone White

Da Regione 10 milioni di euro per sostenere settore moda finanziando progetti finalizzati alla sostenibilità

«Regione Lombardia è al fianco delle imprese, abbiamo messo in campo 10 milioni di euro con il bando ‘Fashiontech’ finanziando 17 progetti e coinvolgendo 61 aziende». Lo ha detto l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni, a margine dell’inaugurazione del salone ‘White’, a Milano dal 20 al 23 Febbraio, nell’ambito della settimana della moda di Milano.

Grazie al bando “Fashiontech-Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile”, Regione Lombardia ha messo a disposizione 9.829.983,77 milioni di euro per sostenere il settore della moda finanziando progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finalizzati alla sostenibilità, declinata sotto il profilo ambientale, con una attenzione particolare anche dal punto di vista etico e sociale.

«La moda – prosegue Magoni - è un settore importante per Regione Lombardia che coinvolge 10 mila attività, con un indotto economico sull’export pari ad oltre dieci miliardi di euro, pari ad un quarto dell’export su scala nazionale, con un aumento del 3,5 rispetto al 2019».

«Il focus del White di quest’anno è la sostenibilità – prosegue la titolare lombarda alla Moda – un tema in cima alle priorità anche per Regione Lombardia, la sostenibilità è importante anche perché la moda è la seconda industria a livello mondiale come fonte di inquinamento, per questo Regione Lombardia investendo queste risorse punta a diventare la prima regione green d’Italia»