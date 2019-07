Milano presi di mira i mezzi pubblici

Tanti episodi nel capoluogo meneghino dove i mezzi pubblici sono oggetto di atti vandalici ed il servizio pubblico spesse volte subisce interruzioni

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 Luglio, il filobus 90/91 è stato bersagliato da colpi di arma da fuoco. Sabato 27 Luglio alcuni immigrati hanno preso a martellate un tram ed uno di essi si è sdraiato sui binari provocando l'interruzione del servizio pubblico.

Sono eventi che richiedono l'intervento della Polizia e che vedono come oggetto i mezzi pubblici di Milano. E' evidente come fa notare l'assessore alla Sicurezza e Immigrazione di Regione Lombardia: «lavorare sui mezzi pubblici di Milano è diventato fortemente rischioso. I poveri conducenti e tutto il personale Atm lavorano in condizioni di grave disagio con enormi preoccupazioni».