E' scomparso il capo del pool di "Mani Pulite" Francesco Saverio Borrelli

Si è spento all'Istituto dei Tumori di Milano dove era ricoverato da alcune settimane, Francesco Saverio Borrelli aveva 89 anni.

«Esprimo, anche a nome della Regione Lombardia, il cordoglio per la morte di Francesco Saverio Borrelli. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze per la scomparsa di un personaggio che e' stato protagonista di una stagione che ha segnato la storia recente del nostro Paese». Sono le parole pronunciate dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in merito alla morte di Francesco Saverio Borrelli.

Francesco Saverio Borrelli, aveva 89 anni, si è spento all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dove era ricoverato da un circa un paio di settimane, la camera ardente sarà allestita lunedì 22 Luglio al Tribunale di Milano, nell'atrio di fronte all'Aula Magna. E' stato protagonista di una delle storie più delicate della capoluogo meneghino quando era a capo del pool di "Mani pulite".

Il Presidente di Regione Lombardia prosegue nell'esprimere il suo cordoglio ricordando che era un uomo di grande cultura, appassionato di storia, musica e

arte, particolarmente attivo nel panorama milanese e sempre attento anche al mondo del sociale con iniziative a sostegno dei più deboli.