Milano-San Donato campeggio nomadi

Al confine tra Milano e San Donato da mesi camper accampati lungo via Emilia con probabile traffico illegale di gasolio

«Continuano le denunce dei residenti che segnalano come, ormai da mesi, la zona di parcheggio lungo la via Emilia, sul lato di competenza del comune di Milano, sia stata trasformata dai nomadi in un campeggio». Afferma così l’ex vice Sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, in merito all’ennesimo esposto/denuncia dei milanesi esausti della situazione che da mesi perdura tra Milano e San Donato.

«In questo periodo i cittadini hanno più volte segnalato con esposti/denunce alla Prefettura ed al Comune di Milano quanto stesse accadendo, ma nessuno è mai intervenuto e la situazione, a distanza di un anno dal primo esposto, continua a rimanere così come è. Camper e macchine accampati, precarie condizioni igienico-sanitarie, panni stesi, auto utilizzate come depositi. Sono stati segnalati, continui tentativi di furto in attività commerciali, tavolate e grigliate sui marciapiedi e abbandono di rifiuti lungo la strada. Dalle nuvole di fumo nero che si alzano in cielo ogni tanto, viene facile pensare che parte della spazzatura venga bruciata. Secondo i residenti, alcuni di questi veicoli sarebbero addirittura senza targhe. Infine, come se tutto ciò non bastasse, i milanesi hanno segnalato anche dei movimenti sospetti che fanno credere possa esistere un traffico illegale di carburanti, nello specifico di gasolio, in una vicina cascina, il via vai di persone dotate di taniche è sotto gli occhi di tutti. Possibile che gli onesti cittadini debbano continuare a tollerare una situazione del genere senza che le autorità preposte intervengano? Cosa si aspetta a sgomberare e bonificare l’area?» interviene l'assessore di Regione Lombardia Riccardo De Corato

L'assessore continua «E' bene ricordare l'esistenza di un’ordinanza del ’86 del sindaco Tognoli secondo la quale è vietato campeggiare in pubblica via, quando la città di Milano era sotto amministrazione di centro-destra si è sempre cacciato chi si stazionava con roulotte e camper lungo le strade, e

sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».

Si cominci almeno, conclude De Corato, ad effettuare controlli e ad elevare multe, non tanto nella speranza che vengano pagate, ma quanto per poter chiedere che la Magistratura, di fronte alle numerose sanzioni non pagate, sequestri camper e roulotte.