Milano, stazione Centrale clonazione carte di credito

Scoperti dalla Polizia Ferroviaria di Milano, due rumeni colpevoli di aver installato in una macchinetta di biglietti alla Stazione Centrale per sottrarre i codici pin delle carte di credito

Venerdì 16 Agosto, la Polizia Ferroviaria, ha arrestato due cittadini romeni, responsabili di aver installato in una macchinetta per biglietti, alla Stazione Centrale di Milano, un congegno per leggere le carte di credito e una microcamera per carpirne i codici pin.

All'interno della macchinetta i due avevano posizionato uno “skimmer”, cioè un dispositivo in grado di leggere le carte di credito degli ignari viaggiatori, e una microcamera.

Al termine dell'appostamento, i due malviventi, si sono avvicinati alla macchinetta cercando di passare il più possibile inosservati ne hanno asportato il congegno.

Bloccati dalla Polizia, sono stati trovati in possesso di una transazione bancomat di 6mila sterline e di due schede, con banda magnetica, presumibilmente necessarie per la clonazione delle carte delle vittime. Il tutto nella giornata di Ferragosto, con lo snodo ferroviario milanese nel pieno del via vai di turisti.

Al riguardo è intervenuto l’Assessore alla Sicurezza, di Regione Lombardia, Riccardo De Corato: «Ringrazio vivamente gli agenti della Polfer (Polizia Ferroviaria) che si sono accorti ed hanno prontamente arrestato i due delinquenti che stavano truffando decine e decine di pendolari con questo sistema di frode. Ancora una volta, la Polizia Ferroviaria, si è dimostrata molto attenta alla sicurezza di tutti, tutelandoci e proteggendoci, nonostante il numero di agenti a loro disposizione sia sempre al minimo. Siamo invasi da stranieri - ha poi concluso De Corato - sia in centro che in periferia, ed il numero delle truffe e dei reati aumenta ogni giorno sempre di più»