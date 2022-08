Milano svaligiate tre case e maxi rissa in via Lecco

A Ferragosto città semi-deserta in balia dei criminalità straniera con boom di furti in case vuote e aggressioni in centro

«Solo domenica 20 Agosto, sono state tre le case svaligiate a Milano, nelle vie Pagano, Cardellino e Longarone, complice l’assenza dei proprietari, in vacanza fuori città, e negli ultimi dieci giorni sono stati ben nove gli orologi di lusso strappati dal polso dei legittimi proprietari nel capoluogo lombardo. E solo a venerdì risale l’ultima maxi rissa, in via Lecco, che ha condotto all’arresto di un 32enne somalo e di un 26enne eritreo, entrambi senza fissa dimora. Insomma, nei giorni in cui la città, come si consueto, si è spopolata di milanesi, Milano è diventata un terreno di caccia ancora più invitante per i criminali, che hanno approfittato della carenza di controlli e dell’assenza dei cittadini nelle case per mettere a segno decine di reati e guadagnare consistenti bottini. Per questo motivo, da mesi ribadisco l’urgenza di collocare, nelle vie della città, i militari di ‘Strade Sicure’. Una proposta, la mia, condivisa da 10mila milanesi, che hanno firmato la petizione, online e in presenza, per avere uomini e donne in divisa nella metropoli lombarda» afferma l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.