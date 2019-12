Milano tunisino fermato per furto

In Lombardia su 8.645 detenuti ben 3.736 sono stranieri di cui 269 tunisini

Sabato 28 Dicembre i Carabinieri hanno fermato un tunisino con precedenti, per avere strattonato e rapinato una donna in Porta Ticinese. L’episodio va ad aggiungersi al lungo elenco di crimini commessi da tunisini, dallo spaccio di droga ai furti nei supermercati, dalle violenze domestiche alla maxi-rissa in piazza Mercanti a Milano, è quanto fa presente l'assessore alla Sicurezza e Immigrazione di Regione Lombardia.

Inoltre, Riccardo De Corato, assessore di Regione Lombardia aggiunge «I tunisini presenti in città non scappano dalla violenza, ma probabilmente dalla legge visto che in molto casi risultano avere precedenti penali e una volta arrivati in Italia non fanno altro che proseguire loro attività criminali. Lo confermano i dati pubblicati a settembre dal Ministero della Giustizia: nelle carceri lombarde, dove su 8.645 detenuti ben 3.736 (ossia il 43% del totale) sono stranieri, per presenza i tunisini (269) sono al quarto posto dopo marocchini (948), albanesi (498) e rumeni (311).»