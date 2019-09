Milano, via Tocqueville violenza sessuale

Donna palpeggiata da un senegalese di 27 anni. Aiutata da soldati di "Strade sicure"

Notte di paura quella di tre ragazze uscite dalla discoteca di via Tocqueville a Milano. Una giovane 23enne, che stava raggiungendo l’auto insieme a due amiche di 22 e 25 anni, è stata palpeggiata da un 27enne senegalese con precedenti per atti osceni. Le ragazze sono riuscite a scappare e si sono immediatamente rivolte a una pattuglia di militari in strada, che a sua volta ha allertato la polizia. Fortunatamente, infatti, le ragazze imbattendosi nei soldati hanno trovato aiuto.

Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia aggiunge «Quello che emerge è l’assoluta sfrontatezza di chi invece di darsela a gambe ha continuato ad insidiare le ragazze conscio forse alla fine di poterla fare franca. Ora mi auguro che il molestatore sconti la condanna senza riduzioni di pena e venga subito dopo rimpatriato».