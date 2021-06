Minore elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per un incidente in bicicletta

Un bambino di Verona dopo un incidente in bicicletta nei boschi di Costa (Folgaria)

Un bambino di Verona del 2011 ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto a terra, sbattendo la testa, mentre stava percorrendo una strada forestale nei boschi di Costa, frazione di Folgaria, a circa 2 km dal campo da golf. Il Numero Unico per le Emergenze 112 è stato allertato intorno alle 13 dal genitore che era con lui.

Il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento della Stazione Altipiani. Dieci operatori si sono portati sul posto ed hanno prestato il primo soccorso. Considerata la dinamica dell'incidente, da Trento si è levato in volo anche l'elicottero. Il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati sul luogo dell'incidente. Dopo essere stato stabilizzato, il minore è stato caricato a bordo del mezzo fuoristrada allestito per il trasporto degli infortunati e portato fino al campo da golf, dove nel frattempo era atterrato l'elicottero. È stato quindi elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Hanno partecipato all'intervento anche i Vigili del Fuoco di Folgaria.