Miss Italia a Palazzo Lombardia per la prevenzione oncologica

Dopo 29 anni, la fascia e la corona di Miss Italia sono tornati in Lombardia. Protagonista del successo è la ventenne di Vigevano, in provincia di Pavia, Carolina Stramare che, per celebrare l'evento, è stata ricevuta dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Miss Italia 2019 era accompagnata dall'assessore regionale alla Moda e Turismo, oltre che campionessa di sci, Lara Magoni. Un incontro cordiale, al trentacinquesimo piano di Palazzo Lombardia, "durante il quale - ha spiegato il governatore - ho avuto il piacere di conoscere una ragazza certamente bellissima, ma anche spigliata e con le idee molto chiare. Le ho augurato 'buona fortuna' per tutti i suoi progetti futuri, chiedendole di tenere sempre alti i colori della nostra regione".

Al termine dell'incontro, l'assessore Magoni ha 'intervistato' Carolina che, in occasione del mese della prevenzione per le malattie oncologiche delle donne, ha lanciato un appello 'in rosa' affinché "le donne si avvicinino alla prevenzione aderendo alle numerose campagne che la regione, e più in generale il sistema sanitario lombardo, offrono.