Misure e riammodernamento degli appezzamenti agricoli colpiti da flavescenza dorata della vite

Mangiarotti: “più controlli e interventi di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per fronteggiare le perdite"

Affrontare in modo serrato ed efficace la flavescenza dorata, da qualche anno si sta diffondendo in modo epidemico e sta destando allarme nelle regioni viticole del Nord Italia e prevedere misure a sostegno delle imprese per la perdita di reddito: è quanto richiesto con un ordine del giorno dal Gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, primo firmatario consigliere Claudio Mangiarotti.

“Regione Lombardia ha varato a suo tempo “Misure per il contenimento di Grapevine Flavescence Dorèe Phitoplasma (Fitoplasma Agente della malattia nota come “Flavescenza dorata della vite”) ed ha preso atto che il fitoplasma è ormai presente in tutto il territorio della Regione e che non è più possibile la sua eradicazione. – ha rilevato il consigliere Mangiarotti – La Regione pertanto si è impegnata in attività di controlli, misure di contenimento e lotte di tipo obbligatorio al fine di evitare l’espansione del fitoplasma, oltre all’adozione di opportuni provvedimenti, e sulla base della valutazione del rischio fitosanitario, l’estirpo di tutte le piante di Vitis sp., compresi eventuali ricacci, nei vigneti in coltivazione con una percentuale di piante infette o sintomatiche superiore al 20% e nei vigneti abbandonati”.

Con l’ordine del giorno si sono chieste quindi diverse azioni, fra cui il potenziamento in maniera consistente del controllo da parte dei Servizi regionali, tramite dei sopralluoghi negli appezzamenti infetti segnalati dai viticoltori e da terze persone che ne hanno riscontrato il pericolo; l’applicazione puntuale dell’obbligo dell’estirpazione dell’intero appezzamento infetto o del divieto di svolgere attività vivaistica nei casi previsti dalla norma fitosanitaria, oltre a interventi specifici di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall’adozione delle misure imposte dalla legislazione fitosanitaria vigente ed il mantenimento del contributo previsto dall’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti dell’OCM vitivinicolo relativo al reimpianto di vigneti per motivi fitosanitari (limitatamente alla Flavescenza dorata), a cui i produttori accedono a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente.