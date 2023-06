Mobilità, Lombardia lavora per neutralità tecnologica

A Roma il convegno dell'Associazione Nazionale e autotrasporto viaggiatori

"L'obiettivo di Regione Lombardia è offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente e tecnologicamente innovativo. Dobbiamo puntare alla 'neutralità tecnologica', con una flotta di mezzi competitiva e che possa contare su soluzioni diverse come l'elettrico, l'ibrido e l'idrogeno".

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, intervenuto a Roma al convegno nazionale organizzato da Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) dal titolo 'Transizione ecologica e neutralità tecnologica nel trasporto pubblico locale'.



Presenti, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti Poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Nicola Biscotti, Presidente di Anav.

"La mobilità sostenibile del futuro - ha aggiunto Lucente - sarà vincente se non punterà unicamente su una sola tecnologia. La riduzione delle emissioni, infatti, deve andare di pari passo con un sistema trasportistico moderno e in grado di rispondere alle esigenze dell'utenza".

"La Lombardia, in tal senso - ha proseguito - si è impegnata concretamente nel rinnovamento dei mezzi pubblici in circolazione, a cominciare dai treni, con la consegna di 222 nuovi convogli, a ridotto impatto ambientale, entro il 2025. E ancora, progetti per autobus ibridi e battelli elettrici sui nostri bacini lacuali".

"Un impegno che segue fedelmente l'obiettivo dell'Unione europea - ha concluso Lucente - con la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030".