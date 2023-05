Mondiali under 18 di corsa in montagna

Fine settimana molto ricco per la corsa in montagna, a partire ovviamente dalla maglia azzurra.

Sabato 27 maggio ad Annecy (Francia) si è svolta la International Under 18 Mountain Running Cup, la massima manifestazione internazionale in montagna per la categoria Allievi/e: otto gli azzurrini convocati, due dei quali lombardi, Luca Curioni (GP Valchiavenna), già quinto lo scorso anno, e la “matricola” Silvia Boscacci (Pol. Albosaggia); in gara anche il tricolore in carica Vittore Simone Borromini (Toscana Atl. Jolly) e la sorella maggiore Federica Borromini (Atl. Cascina), siciliani con “radici” valtellinesi (da parte dei nonni paterni). Si gareggia nello scenario alpino di Annecy su un percorso di salita e discesa lungo 4,6 km con partenza a circa 1600 metri di quota e un dislivello positivo intorno ai 230 metri nel comprensorio sciistico Le Semnoz, all’interno della MaXi-Race che ha ospitato nel 2015 i Mondiali di trail.

Le due squadre italiane si piazzano in sesta posizione. A livello individuale il miglior risultato è il tredicesimo posto del lombardo Luca Curioni, al traguardo in 19:04, ma arriva nei primi venti anche il piemontese Simone Abbatecola, diciottesimo in 19:22 al debutto nella categoria.

Più dietro Vittore Simone Borromini che all’inizio viaggia tra i migliori alle spalle dello spagnolo Oscar Gaitan, vincitore in 17:46, per poi accusare la fatica incappando una caduta, senza particolari conseguenze, e così il campione italiano allievi finisce 32° con 20:17 mentre Alessio Romano, dolorante a una caviglia, completa la gara al 39° posto in 20:51. Sul podio nella rassegna di corsa in montagna dedicata agli under 18 anche l’argento dello statunitense Matthew Edwards (17:54) e il bronzo del messicano Randy Garcia (18:11), invece a squadre gli Stati Uniti (18 punti) precedono Spagna (35) e Inghilterra (39) con l’Italia sesta a quota 62.

La gara femminile vede le quattro azzurre vicine tra loro: ventesima la trentina Licia Ferrari (22:57 per la tricolore allieve della specialità), 21esima Silvia Boscacci (23:06), 26esima Alice Gastaldi (23:19) e 27esima Federica Borromini (23:22). Successo anche in questo caso di un’atleta spagnola, Ines Herault (20:19), davanti a Keeghan Edwards (Usa, 20:46) e all’inglese Amelie Lane (20:51) con le stesse bandiere a sventolare nella classifica per team: Spagna (15), Stati Uniti (16) e Inghilterra (23), sesta l’Italia che totalizza 67 punti.