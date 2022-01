Sostenibilità, Inclusione, Digitalizzazione sono obiettivi globali ed europei che hanno forte impatto anche a livello locale, e saranno i temi al centro di questa edizione

Giovedì 20 Gennaio si terrà la quarta tappa di Montagna 4.0 FuturaAlps 2021 che sta percorrendo in sei tappe l’intero territorio della Provincia in collegamento e dialogo interattivo con altre realtà dell’arco alpino dal Friuli al Piemonte.

Sostenibilità, Inclusione, Digitalizzazione sono obiettivi globali ed europei che hanno forte impatto anche a livello locale, e saranno i temi al centro di questa edizione. Ciascuna delle sei tappe, a Bormio, a Tirano, a Chiavenna, a Sondrio, a Morbegno per poi concludersi con una tappa finale a Sondrio, si concentra su di un tema specifico e si articola in tre distinti momenti: una mattinata di attività con gli studenti delle Scuole Superiori di Valtellina, del Cuneese, del Bellunese, del Trentino e della Carnia, che elaboreranno idee progettuali per il futuro delle aree alpine; un Community Lab pomeridiano di condivisione di queste idee con stakeholder e operatori dell’arco alpino per costruire insieme strategie operative per il conseguimento degli obiettivi; un Open Talk serale aperto al pubblico sia in presenza che in via telematica, per approfondire questi temi con esperti e con esperienze di tutto l’arco alpino come piattaforma di discussione, scambio e confronto.

L’iniziativa, coordinata da Società Economica Valtellinese attraverso il proprio Comitato Scientifico, è iniziata nel 2017 su impulso del Comune di Bormio, e si è progressivamente sviluppata ed ampliata fino a coinvolgere, con un’ampia condivisione e sostegno istituzionale, l’intero territorio della provincia di Sondrio e, nella attuale edizione, l’arco alpino italiano, in rete con Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN), Cooperativa di Comunità Viso a Viso di Ostana (CN), Cooperativa CRAMARS di Tolmezzo (UD) e Confindustria Belluno Dolomiti - Confindustria per la Montagna.

Nella presente edizione si è passati dalle visioni prefigurate nel 2020, con le cartoline dal futuro, alle progettualità. La quarta tappa si svolge così il 20 Gennaio a Sondrio in collegamento con gli altri territori montani coinvolti. Costruita insieme alla Cooperativa CRAMARS di Tolmezzo si focalizza sul tema “Processi partecipativi di comunità”, promozione, potenziamento e valorizzazione dei capitali territoriali per strategie condivise di crescita e sviluppo partecipate. Verranno approfondite esperienze di partecipazione e di relazione fra comunità e istituzioni.

Per questa tappa è prevista la partecipazione di oltre 200 studenti dagli Istituti Superiori coinvolti nelle cinque regioni alpine divisi in gruppi di lavoro (online e offline) per lavorare sul significato di partecipazione di inclusione e di coinvolgimento attivo, oggi e in futuro, a partire da esempi realizzati nei territori come quello di Carnia 2030.

L’Open Talk serale, come sempre coordinata da Maria Chiara Cattaneo con Elena Giunta, si aprirà alle h. 20.30 c/o Sala Confindustria di Sondrio e online, aperta a tutti gli interessati su Youtube e zoom; grazie alla collaborazione di CRAMARS sarà possibile partecipare in Sala anche a Tolmezzo.

Interverranno:

- Marco Scaramellini (Sindaco di Sondrio)

- Francesco Brollo (Sindaco Comune di Tolmezzo e Delegato per la Comunità di Montagna a Carnia 2030)

–Vanni Treu (Cooperativa Cramars di Tolmezzo)

–Benedetto Abbiati (Presidente Consiglio Direttivo di Società Economica Valtellinese)

–Cristina Dalla Torre (Eurac Research – Istituto per lo sviluppo regionale e PhD student all ́Università di

Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali TESAF)

–Bianca Elzenbaumer (Marie Curie fellow, Brave New Alps e Eurac Research)

–Tiziano Maffezzini ( Presidente UNCEM Lombardia)

–Anna Micelli (Sindaca del Comune di Resia)