Montagna, altri 70 rifugi fondi per ammodernamento

Altri 3,1 milioni di euro per ulteriori 70 rifugi alpini e escursionistici da Regione Lombardia.

Una recente delibera, destinerà, tramite Ersaf (l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste)risorse per progetti ammissibili ma non ancora finanziati dal precedente bando con cui sono già stati erogati contributi sino a 1,9 milioni di euro a 26 strutture.

Il bando mette a disposizione risorse per 70 interventi in altrettante strutture, finalizzati a innovazione tecnologica, riqualificazione e miglioramento della sicurezza per i fruitori oltre a interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

"E' stata particolarmente apprezzata la misura predisposta da Regione Lombardia per la riqualificazione dei rifugi alpinistici ed escursionistici lombardi. A fronte delle numerose istanze pervenute - ha spiegato l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori - abbiamo deciso di aumentare la dotazione finanziaria iniziale stanziando ulteriori 3,1 milioni di euro e poter finanziare tutte le 95 domande ammesse al finanziamento".

"Con queste significative risorse - ha continuato - riqualifichiamo queste realtà che già abitualmente scontano difficoltà legate al fatto di operare in un contesto territoriale svantaggiato e che in questo particolare momento stanno affrontando gli effetti pesanti della pandemia".

"Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria - ha concluso - abbiamo garantito tempi rapidi per le istruttorie. Regione Lombardia si dimostra a fianco dei rifugisti, con l'obiettivo di valorizzare la montagna lombarda e concorrere alla ripresa economica e occupazionale dell'intero comparto"