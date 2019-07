Montagna seconda tappa di A.R.M.O.N.I.A

Rassegna di cultura e musica nei paesaggi lombardi

Una proposta di eventi culturali unici, di grande qualità e a ingresso gratuito, in sintonia con la natura dei luoghi e adatti a tutti i tipi di pubblico, per far conoscere le foreste di montagna lombarde e le riserve naturali e valorizzare il Parco dello Stelvio, promuovendo un turismo ecosostenibile.

E' l'obiettivo di A.R.M.O.N.I.A. (Ambiente, Risorse, Musica, Opportunità, Natura, Identità, Arte), l'iniziativa organizzata dall'Assessorato di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Ersaf, Ente regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, e Slow Music, che, dopo un avvio di successo il 5 Luglio scorso, replicherà, da domani e sino a domenica 21 luglio, con una nuova serie di appuntamenti e iniziative in altri luoghi di grande fascino, come il Parco Nazionale dello Stelvio e il Ghiacciaio dei Forni (SO).

Anche questa tappa seconda tappa, tra la Valfurva e la Val d'Uzza, propone scenari d'impatto per ospitare conferenze, concerti, seminari e flashmob, a prenotazione gratuita su Eventbrite (www.eventbrite.it) e fino a esaurimento della disponibilità dei posti.

Di seguito il programma nel dettaglio:



Venerdì 19 Luglio, presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio, a S. Antonio Valfurva, alle ore 15, si svolgerà 'CamminaForeste', alla scoperta del Parco, con le Guide alpine Ortles Cevedale e le attività per i più piccoli. A seguire, alle ore 17.30, il seminario 'Se il ghiaccio si scioglie, la foresta avanza: soluzioni e opportunita' - Il Parco nazionale dello Stelvio si adatta ai cambiamenti climatici' un'iniziativa con la partecipazione di esperti e scienziati, organizzata da Ersaf e dal Parco Nazionale dello Stelvio. Sempre venerdì , alle ore 20.45, si svolgerà il concerto di Woody Gipsy Band, giovane quartetto nato suonando per strada, dedito al recupero delle origini della musica manouche, con strumenti a corda, nella tradizione dello swing tzigano nato negli anni Venti e Trenta del secolo scorso;



Sabato 20 Luglio, alle ore 17.30, al Rifugio Branca, avrà luogo il concerto 'Il Ghiacciaio in Armonia', con solisti gli studenti del Conservatorio di Musica 'G. Verdi' di Milano e un 'Flash Mob' del coro diretto dal maestro Andrea Ceron. (In caso di maltempo, il concerto si terra' presso la Chiesa di Santa Caterina Valfurva);



Domenica 21 Luglio, alle ore 21, al Centro visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio, a S. Antonio Valfurva, in occasione del 500 anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, viene proposta la conferenza 'Leonardo 500 nel Parco', sulla dedizione scientifica del genio alla natura e agli animali con interessanti spunti sullo studio che Leonardo fece su Bormio e la Valtellina nel Codice Atlantico.