Morbegno, “Saraceno-Romegialli" a scuola con la Polizia di Stato

“Train…to be cool”: la scuola sceglie il treno della sicurezza. La Polizia di Stato spiega agli studenti i rischi nascosti in ambito ferroviario.

Giovedì 17 e sabato 18 Settembre, presso l’Istituto “Saraceno-Romegialli” a Morbegno (SO), la Polizia Ferroviaria ha tenuto lezione a 180 studenti delle classi prime per un totale di SETTE incontri. E’ partito già a inizio anno scolastico il treno della legalità, organizzato dalla Polizia Ferroviaria della Lombardia.

Nonostante le difficoltà nell’ organizzare gli incontri a seguito delle nuove normative Covid diverse sono state le scuole che hanno aderito al progetto “Train…to be cool”, che vede come protagonisti gli uomini e le donne della Polfer e gli istituti scolastici di tutta la regione, con la collaborazione della Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

I Poliziotti entrano nelle scuole e incontrano i ragazzi, a volte provenienti da realtà sociali difficili, per informarli sui rischi presenti in ambito ferroviario e sui comportamenti corretti da adottare per tutelare la propria incolumità e quella degli altri.

Attraversare i binari, oltrepassare la linea gialla, salire o scendere dal treno in movimento, imbrattare e danneggiare i vagoni ferroviari, questi sono solo alcuni dei comportamenti che spesso vengono adottati dai ragazzi con preoccupante superficialità e la Polfer si schiera dalla loro parte per cercare di farli ragionare sui gravi rischi assunti.