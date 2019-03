Morestti presidente dell'Associazione Nazionale Mutiliati Invalidi Civili

Il punto informativo SpazioDisabilità, attraverso lo Staff di ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) Sondrio, fornisce risposte ad ogni richiesta sui temi inerenti la disabilità

Alla sala Vitali gremita di soci, autorità, rappresentanti della realtà economica, sociale e sindacale del territorio, di medici, e di cittadini ha eletto all’unanimità e riconfermato Gerardo Moretti alla guida dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili sede provinciale di Sondrio.

A presenziare il IX Congresso provinciale quale Delegato nazionale il presidente di ANMIC Bergamo Giovanni Manzoni. Si è trattato di una mattinata carica di momenti significativi, fattivi e autorevoli. Il Prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia con parole emozionali e cariche di significato ha ricordato che "Viviamo in un mondo che, a volte, va troppo di fretta per soffermarsi sulle condizioni delle persone con disabilità e per sostenerli in maniera adeguata".

Il Prefetto Scalia ha poi consegnato cinque riconoscimenti ad altrettanti soci di ANMIC Sondrio (Aldo Bonelli, Gabriele Boneschi, Silvana Ciampini, Giovanni Gianoncelli, Maria Gabriella Schivardi) che si sono distinti per l'impegno e la dedizione a favore dell'Associazione. L'apertura dei lavori, dopo le formalità tecniche di rito, ha visto il fulcro del Congresso nell'esposizione da parte di Gerardo Moretti della relazione di fine mandato nella quale ha toccato tematiche importanti soprattutto riferite agli attuali momenti di transizione, rinnovamento e rilancio. Ha dapprima rimarcato l'importanza storica di ANMIC - insieme a UIC, ANMIL, ENS, UNMS e ad ANFASS -, il suo ruolo attivo come risorsa sociale ed economica per l'intera collettività e la sua evoluzione espressa precorrendo i tempi e andando incontro ai nuovi bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Moretti da anni in ANMIC Sondrio come appassionato volontario e instancabile sostenitore si è detto molto soddisfatto per l'ampio consenso dato all'Associazione in provincia di Sondrio. Del resto i dati parlano: "I soci iscritti sono 1894 nel 2011 erano 1234. Risultano ripartiti pressoché in ugual numero: 44% i maschi e 56% le femmine. La presenza di disabilità è più elevata negli anziani, per ovvi motivi legati all’età, ma emerge significativa già a partire dalla classe di età tra i 45/64 anni.

Il Presidente ha ricordato che ANMIC è presente ovunque si parli di disabilità ed è sempre in prima linea: dalle pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento per i disabili gravi, all'assistenza sociale e protesica, dal collocamento al lavoro all'inclusione scolastica, dal diritto alla mobilità e la conseguente lotta per l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla normativa sull'amministratore di sostegno, alla sfida del ‘Dopo di Noi’.

«Anche nel territorio di Valtellina e Valchiavenna, come a livello nazionale, - ha commentato il neo eletto - è fondamentale la collaborazione, la coordinazione, un dialogo costante con le istituzioni e la conduzione di significative azioni e di iniziative a favore delle persone con disabilità. Un esempio virtuoso lo sportello SpazioDisabilità di Regione Lombardia attivo da gennaio 2019 nella sede di ANMIC Sondrio. Si tratta di un punto di incontro, un'antenna territoriale, che permette di rispondere alle esigenze delle persone disabili e delle loro famiglie mettendo a disposizione i servizi e le opportunità offerte dai sistemi di welfare sociali regionali. Il Delegato nazionale Giovanni Manzoni ha poi auspicato: “una reale e tangibile applicazione dell’art. 38 della Costituzione e della Legge 68/99 perché certi diritti che sembravano acquisiti oggi sono sempre più evanescenti e disattesi».

Hanno portato un importante contributo al Congresso gli interventi di Simona Pedrazzi (Consigliere di Regione Lombardia), Lorenzo Grillo della Berta (Vicesindaco del Comune di Sondrio), il Prof. Pierangelo Livraghi (Presidente provinciale Sondrio Unione Italiana Ciechi), Emilio Giacomelli (Presidente provinciale Sondrio ANMIL), Enrico Agosti (Presidente provinciale ANMIC Lodi); particolari riflessioni hanno suscitato nella platea gli interventi di Alessio Oldrini (avvocato consulente di ANMIC) e Gianfranco Cucchi (medico consulente di ANMIC).

Il Consiglio Provinciale di Sondrio eletto sabato 23 febbraio 2019 è così composto: Presidente Gerardo Moretti VicePresidente Carla Cattone Componenti del Consiglio Direttivo Provinciale: Gerardo Moretti (Presidente), Carla Cattone (Vice Presidente), Zino Battaglia (membro effettivo), Tiziana Curti (membro effettivo), Massimo Moschini (membro effettivo), Alberto Panella (membro effettivo), Adriano Puricelli (membro effettivo), Lucia Nogara (membro effettivo), Erminio Tognini (membro effettivo). Collegio dei Revisori dei Conti: Celso Zecca (membro effettivo), Sara Scaramellini (membro effettivo), Maria Gabriella Schivardi (membro effettivo), Pierantonio Bazzi (membro supplente), Mario Giumelli (membro supplente). Delegati al Congresso Nazionale e all'Assemblea Regionale: Gerardo Moretti, Carla Cattone, Alberto Panella, Massimo Moschini.

