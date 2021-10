Moretti riconfermato sindaco a Olgiate Comasco

Simone Moretti era e Simone Moretti resta.

Il sindaco uscente di Olgiate Comasco riesce a strappare un secondo mandato al timone della lista "Svolta civica" con 3411 voti pari al 69,57 per cento. I suoi antagonisti, ovvero Donatella Silvia (Lega Salvini Lombardia, Fratelli d'Italia e Forza Italia) e Chiara Giuditta Paone (Civitas Olgiate Comasco) si sono fermati rispettivamente a quota 1328 (27,09) e 164 (3,34). Ad accedere alle urne per esprimere il voto sono stati 5013 elettori su 9996 (50,15 per cento).