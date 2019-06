Morti sulle strade se ne parla al Pirellone a Milano

Ancora troppi i morti sulle strade: al Pirellone un incontro organizzato dalla Commissione consiliare Sanità

Milletrecentotrentacinque morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti (dati Istat, + 12% rispetto alla precedente rilevazione), per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. I motociclisti pagano il prezzo più alto in caso di incidenti stradali e Milano e a Sondrio hanno il mesto primato degli incidenti mortali. Secondo questo trend si può prevedere che gli incidenti in moto e in auto siano la prima causa di morte per i giovani fra i 14 e i 20 anni.

Questi i dati che emergono dal Convegno “Sicurezza stradale: prevenzione, salute e disabilità acquisita”, organizzato dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale questa mattina a Palazzo Pirelli.

“Anche la giornata di oggi ci serve per individuare le best practise che ci consentano di fare prevenzione e ridurre i costi sociali dovuti alle conseguenze degli incidenti stradali” ha detto Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità.