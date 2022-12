Morto a Udine Flavio Fiorentin, scrittore dell’esodo

È spirato a Udine il dottor Flavio Fiorentin il 12 dicembre 2022

È spirato a Udine il dottor Flavio Fiorentin il 12 dicembre 2022. Attento studioso e socio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dello stesso organismo.

Nato a Verteneglio, in provincia di Pola, nel gennaio 1935 nella casa materna, Fiorentin vantava avi paterni di Veglia, nell’Isola dalmata omonima. È stato esule di Fiume dal mese di settembre 1945. Laureato in giurisprudenza all’Università di Trieste, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È stato funzionario del Ministero dell’Interno, dirigente presso alcuni Comuni e, infine, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel 2018 ha pubblicato L’eredità del Leone. Dal Trattato di Campoformio (1797) alla Prima Guerra Mondiale (1918), riedito ampliato nel 2021. Questo volume è stato secondo classificato al Premio letterario “Gen. Div. Amedeo De Cia” nel 2018 inoltre, nel 2022, ha ricevuto il 2° Premio alla XVIII edizione del Premio “Gen. Loris Tanzella” nella categoria Storie e ricerche. Appassionato di ricerche storiche e di diritto amministrativo ha pubblicato vari saggi su riviste italiane e, di recente, su «La Voce Giuliana».

Il 12 dicembre 2016 Flavio Fiorentin ha partecipato ad una visita del Magazzino 18 a Trieste, organizzata dall’ANVGD di Udine dell’allora compianto presidente ingegnere Silvio Cattalini, esule di Zara. Il gruppo dei visitatori si commosse molto quando lo stesso Fiorentin, trovò due sedie di casa sua, legate assieme con lo spago col nome segnato sopra e il luogo di destinazione: “Fiorentin, Trieste”.

Flavio Fiorentin lascia la moglie Maria Teresa e i figli Fabio e Fulvio. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 14 dicembre alle ore 18 e giovedì 15 alle ore 10. I suoi funerali si terranno giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 10,30 nella Chiesa di San Giorgio Maggiore in via Grazzano.

