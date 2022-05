Mostra fotografica "70 anni di Soccorso Alpino e Speleologico Trentino"

Con fotografie di ieri e di oggi e attraverso un percorso di 7 parole chiave, la mostra ripercorre 70 anni di storia

La mostra fotografica itinerante che celebra i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è ora esposta presso gli spazi della Biblioteca comunale di Ala, concessi gentilmente dal comune di Ala, e lo sarà dal 20 maggio al 4 giugno. Sabato 28 maggio alle ore 10 è previsto un momento di incontro con i componenti della Stazione di Ala.

Con fotografie di ieri e di oggi e attraverso un percorso di 7 parole chiave, la mostra ripercorre 70 anni di storia, in cui l’immutato spirito di solidarietà di soccorritrici e soccorritori appassionati di montagna si lega alle evoluzioni dei materiali, dei mezzi e delle tecniche di soccorso.

1952: dopo un drammatico incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel quale persero la vita tre giovani escursionisti, rimasti imprigionati per giorni in un crepaccio insieme a una quarta compagna di cordata unica sopravvissuta, nascono in Trentino le prime Stazioni del Corpo Soccorso Alpino.

Tramite un'organizzazione strutturata di soccorso in montagna - che da lì in pochi anni si diffonderà in tutta Italia - venivano istituzionalizzate le forme di aiuto che da sempre avevano caratterizzato le comunità alpine, fin da quando le alte quote erano diventate uno straordinario terreno di avventura e di scoperta.

INGRESSO LIBERO

Biblioteca comunale di Ala, via Roma 40

dal 20 maggio al 4 giugno

Orario:

lunedì 13.30 - 18.00

dal martedì al venerdì 10.00 -12.30 / 13.30 - 18.00

sabato 10.00 - 12.00;

Chiuso la domenica e il 2 giugno